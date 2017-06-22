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Минобороны Азербайджана: Армения применила боевой беспилотник

2017-06-22 11:30 | www.oxu.az | 2

На линии фронта вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевые беспилотные летательные аппараты против подразделений Вооруженных сил Азербайджана. 

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Минобороны, из-за своего низкого качества примененные БПЛА не нанесли никакого вреда подразделениям Вооруженных сил Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана предупреждает, что адекватные ответные действия будут сокрушительными для противника.

A.M.

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