Минобороны Азербайджана: Армения применила боевой беспилотник

2017-06-22 11:30 | www.oxu.az | 2

На линии фронта вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевые беспилотные летательные аппараты против подразделений Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Минобороны, из-за своего низкого качества примененные БПЛА не нанесли никакого вреда подразделениям Вооруженных сил Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана предупреждает, что адекватные ответные действия будут сокрушительными для противника.

A.M.

