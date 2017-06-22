Работающий на ветряной энергии автомобиль прошел испытания – ВИДЕО

2017-06-22 11:42 | www.oxu.az | 2

Автомобиль на электрической тяге, который использует силу ветра в качестве источника энергии, проходит испытания в Колумбии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт belta.by, машина называется Eolo или Aeolus по имени хранителя ветров в древнегреческой мифологии.

Прототип был разработан Нельсоном Хавьером Ролданом, который давно вынашивал эту оригинальную идею. «Ветряной» электрокар способен развивать до 130 км/ч, а запаса автономного хода без подзарядки хватает на 110 км.

А.М.