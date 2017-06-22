Издан очередной номер журнала мировой литературы «Хазар»
2017-06-22 15:46 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Переводческий центр при кабинете министров Азербайджана издал очередной номер (2/2017) журнала мировой литературы «Хазар».
Этот номер журнала включает:
* В рубрике «Лауреаты Букеровской премии» - роман Кадзуо Исигуры «Остаток дня»;
* В рубрике «Азербайджанская литература» - стихи Алисамида Кюра;
* В рубрике «Классики XX века» - рассказ Германа Гессе «Юность прекрасна;
* В рубрике «Русская литература» - рассказ Николая Гоголя «Шинель»;
* В рубрике «Корифеи» - повесть Дориса Лессинга «Муравейник»;
* В рубрике «Роман» - роман Франсуа Мориака «Пустыня любви»;
* В рубрике «Экранизированное произведение» - «Литературная загадка Гамлета, или седьмое чудо искусства»;
* В рубрике «Возрождение» - «Похвала глупости» Эразма Роттердамского;
* В рубрике «Театр» - «Уроки для профессионального актера» Михаила Чехова;
* Мемуары Уинстона Черчилля;
* Стихи современных украинских поэтов и другие интересные заметки.