Оперный певец Самир Джафаров назначен директором Филармонии

2017-06-22 15:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Приказом министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева известный оперный исполнитель Самир Джафаров назначен на должность директора Гянджинской государственной филармонии, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

22 июня в Гяндже в Центре Мехсети Гянджеви состоялось мероприятие, на котором директор был представлен коллективу.

На мероприятии Абульфас Гараев дал ряд поручений и рекомендаций касательно будущей деятельности Гянджинской государственной филармонии и пожелал творческому коллективу дальнейших успехов.

Самир Джафаров - народный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)