«Гигант» на азербайджанских дорогах – ВИДЕО

2017-06-22 11:51 | www.oxu.az | 2

В кузов грузовика загружено столько сена, что он вот-вот перевернется. Видео сделано на дороге Баку-Алят.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, стог сена высотой более 2 метров угрожающе кренится влево.

В случае совершения маневра водителем грузовика сено может упасть на дорогу. Таким образом, водитель подвергает опасности себя и других участников движения.

Начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев заявил, что если высота груза превышает 4 метра, то за это полагается штраф в 200 манатов. Если груз выступает в сторону больше чем на 40 см и нарушает устойчивость транспортного средства, то водитель будет оштрафован на 40 манатов.

A.M.