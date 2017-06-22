Врач рассказал о состоянии здоровья Гандаб Гулиевой

2017-06-22 11:56 | www.oxu.az | 2

Как сообщалось, народная артистка Азербайджана Гандаб Гулиева помещена в реанимацию.

Как передает Oxu.Az, сотрудница Республиканского лечебно-диагностического центра Саадат Ганифаева сообщила, что сейчас состояние больной стабильное.

«Она поступила в больницу с диагнозом сердечная недостаточность. Лечением Гандаб Гулиевой занимается инвазивный кардиолог «Центра сердца» при Республиканском лечебно-диагностическом центре Аббасали Аббасалиев. Ханенде пока в отделении реанимации. Никакой угрозы для ее жизни нет», - сказала С.Ганифаева.

Кардиолог А.Аббасалиев сообщил Oxu.Az, что Гандаб Гулиева также страдает хронической почечной недостаточностью, но ее нынешнее состояние остается стабильным и угрозы для жизни нет.

Айтен Садыгзаде

