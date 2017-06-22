Президент Узбекистана утвердил рамочное соглашение с ЕБРР по реабилитации урановых шахт

2017-06-22 15:53 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев утвердил рамочное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о проведении операций по счету экологической реабилитации для Центральной Азии в Республике Узбекистан.

«Утвердить рамочное соглашение между Республикой Узбекистан и Европейским банком реконструкции и развития о проведении операций по счету экологической реабилитации для Центральной Азии в Республике Узбекистан, подписанное 16 марта 2017 года в Ташкенте», - говорится в постановлении главы государства, обнародованном в четверг на сайте президентской пресс-службы.

Документ был подписан в ходе визита делегации ЕБРР во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти. В ходе визита главы ЕБРР правительство Узбекистана и банк подписали соглашение по имплементации программы рекультивации урановых хвостохранилищ в рамках Фонда ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии.

Он предусматривает сотрудничество банка с Узбекистаном по вопросу восстановления окружающей среды, пострадавшей в результате добычи и обогащения урана в советское время.

Компетентным органом, ответственным за реализацию международного договора определена государственная инспекцию по надзору за геологическим изучением недр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе при Кабинете министров республики.

Президент поручил МИД страны направить соответствующее уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.

Фонд экологической реабилитации бывших объектов добычи урановой руды был создан Европейским банком реконструкции и развития в мае 2015 года с целью финансирования реабилитации приоритетных объектов в странах Центральной Азии.

(Автор: Демир Азизов)