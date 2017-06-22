Завтра в Азербайджане ожидается до 32 градусов тепла

2017-06-22 15:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами возможны осадки, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ветер – северный, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем - 25-30, в Баку ночью – 18-20, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-75, ночью - 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 19-20, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 20-21, Тюркане, Говсаны, Сахиле и Шихово – 22-23 градуса тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, днем в большинстве районов преимущественно без осадков, ветер - восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)