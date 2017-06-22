Содокладчики ПАСЕ распространили заявление по итогам визита в Азербайджан

2017-06-22 12:00 | www.oxu.az | 2

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефан Шеннак и Сезар Флорин Преда распространили заявление по итогам визита в Азербайджан с 12 по 14 июня.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщает со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ.

В заявлении говорится, что во время визита была обсуждена ситуация в Азербайджане в области прав человека.

Приветствовав освобождение в 2016 году некоторых «политических осужденных», содокладчики выразили обеспокоенность в связи с некоторыми арестами, выразили надежду на то, что в этом году будет освобождено больше заключенных.

Содокладчики поддерживают улучшение работы пенитенциарных учреждений, расширение альтернативных санкций, не предусматривающих лишение свободы в связи с преступлениями и призвали правительство реализовать это в скором времени.

Содокладчики выразили надежду на применение в скором времени системы справедливого суда в связи с несовершеннолетними.

В ходе встреч было обсуждено осуществление необходимых реформ в связи с деятельностью и предотвращением ограничений в финансировании НПО, а также созданием возможностей для обеспечения активности гражданского общества и уважения к свободе собраний.

Содокладчики также обсудили свободы высказываний и медиа, смерть блогера Мехмана Галандарова в тюрьме, арест блогера Мехмана Гусейнова и освобождение Ильгара Мамедова, повторили призывы ПАСЕ об ускорении усилий для исключения из списка преступлений диффамации.

Содокладчики представят предварительную версию отчета о деятельности демократических институтов в Азербайджане в сентябре на заседании Мониторингового комитета, а полную версию – в октябре на сессии ПАСЕ.

Н.О.