Молодая москвичка превратилась в русалку ради лайков в «Инстаграме» – ФОТО

2017-06-22 12:05 | www.oxu.az | 2

Компания молодых людей из Москвы демонстрирует в социальных сетях удивительные эксперименты по перевоплощениям. Находясь в своей квартире, четверо друзей из подручных средств изготавливают произведения искусства, а процесс подготовки выкладывают в Интернет. У 27-летнего архитектора Тимура Безлепкина, 22-летней журналистки Александры Сурковой, музыканта Ольги Шульгиной и менеджера Юрия Мельникова уже появился свой канал на YouTube.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

Публикация от SUPER (@super.ru) Июн 21 2017 в 6:37 PDT

«Перед началом процесса никто не знает, что это будет и тем более из чего всё это воплотить, - рассказал художник проекта Тимур Безлепкин. - Важен процесс и эмоции от результата! Мы хотели показать, что и из мусора или домашнего хлама можно создать что-то прекрасное. Необязательно иметь дорогостоящую аппаратуру или платить деньги за аренду фотостудии, чтобы воссоздать свои фантазии».

Создатели проекта продемонстрировали несколько своих работ. Как рассказывают молодые люди, рыбий хвост был изготовлен из обычной газеты, пакетов для мусора, герметика и бумаги. Фон для «живого портрета» они сделали из коробки от холодильника.

A.C.

