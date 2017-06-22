Бельгийский политик может быть внесен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана

2017-06-22 16:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бельгийский сенатор, члена парламента Фландрии Йорис Поше может быть внесен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий.

«МИД Азербайджана расследует информацию о незаконном посещении бельгийским политиком оккупированных Арменией азербайджанских территорий, и впоследствии он будет включен в список нежелательных лиц министерства», - сказал в четверг Trend официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

По сообщению армянских СМИ, бельгийский сенатор, члена парламента Фландрии Йорис Поше, находясь в Нагорном Карабахе, встретился с представителями незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях.

Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в "черный список" МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)