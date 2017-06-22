В Баку открылась выставка "Помним и скорбим" (ФОТО)

2017-06-22 16:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 22 июня исполнилось 76 лет со дня начала Великой Отечественной войны, которая была самой кровопролитной за всю историю человечества. 22 июня 1941 года на защиту Отечества, именуемого тогда Советским Союзом, встали все народы, населяющие его.

В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка, посвящённая 76-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. В России этот день отмечается как День памяти и скорби, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Открыл выставку руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он отметил заслугу всего советского народа в Победе в этой тяжелейшей войне, особо отметив вклад в Победу народов России и Азербайджана.

При населении Азербайджана в 3,4 млн человек (по состоянию на 1941 год), на фронт ушли около 700 тыс. человек, 300 тыс. воинов-азербайджанцев погибли на полях сражений. За воинскую доблесть и подвиги свыше 400 тыс. азербайджанцев награждены боевыми орденами и медалями, а 128 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза, причём Ази Асланов получил это звание дважды. На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, были сформированы 5 национальных стрелковых дивизий, с боями прошедших от Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина. В годы войны Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов: азербайджанские нефтяники производили до 80% топлива всего СССР. Бакинская нефть стала одним из ключевых факторов в победе над фашизмом.

(Автор: Вугар Иманов)