Стала известна повестка последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса

2017-06-22 17:44 | www.apa.az | 3

В повестку последнего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 30 июня, вошли 16 вопросов.

Как сообщает АПА, это вопросы в связи с назначением ряда судей, законопроекты «О правилах этического поведения депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» (второе чтение), «О страховке по безработице» (второе чтение), изменения в законы «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год», «Об исполнении», «О государственной пошлине», также в Водный и Миграционный кодексы.