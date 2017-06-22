Android-приложение портала «Электронное правительство» стало более функциональным

2017-06-22 12:14 | www.oxu.az | 2

В приложении портала «Электронное правительство» для операционной системы Android увеличено количество услуг.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Обновлена Android-версия приложения портала «Электронное правительство», оператором которого является Информационно-вычислительный центр министерства. С помощью этого мобильного приложения многие электронные услуги становятся более комфортными и доступными для граждан.

В новой версии в раздел «Электронные справки» добавлены пять нижеперечисленных электронных справок:

- Справка об оплате услуг связи в течение года

- Электронная справка о зарегистрированных на имя гражданина электронных услугах

- Справка о прохождении гражданином военной службы

- Справка о нахождении гражданина на воинском учете

- Удостоверение личности моряка.

Наряду с этим, пользователи Android-версии приложения смогут воспользоваться электронными услугами министерства труда и социальной защиты населения «Информация о социальном страховании» и «Определение учетного номера страхователя».

В настоящее время пользователи Android-версии мобильного приложения портала «Электронное правительство» могут воспользоваться 7 электронными услугами министерства транспорта, связи и высоких технологий, 2 - министерства труда и социальной защиты населения, 1 – министерства внутренних дел, 3 – Минздрава, 1 – Минюста, а также получить 11 электронных справок.

Для сведения сообщим, что также действует iOS-приложение портала «Электронное правительство».

Войти в оба мобильных приложения можно с помощью карты электронной подписи и логина и пароля пользователя.

Отметим, что скачать приложение «Электронного правительства» можно в магазинах приложений AppStore и PlayStore. В случае возникновения вопросов следует звонить в call-центр 157.

A.M.

