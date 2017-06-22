Президент Молдовы посетил Шехидляр хиябаны (ФОТО)

2017-06-22 16:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Молдовы Игорь Додон посетил Шехидляр хиябаны.

Здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Молдовы почтил память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Родины, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Молдовы и Азербайджана.

Президент Молдовы полюбовался панорамой столицы Азербайджана. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимой в Баку работе по благоустройству и созиданию.