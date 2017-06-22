Обнародована численность военного контингента Турции в Катаре

2017-06-22 16:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Общее число турецких военных, которые в настоящее время находятся на территории Катара, составляет 113 человек, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, на военной базе Турции в Катаре также находится пять бронетранспортеров.

В сообщении отмечается, что ВС Катара и Турции в конце месяца планируют провести совместные военные учения.

19 июня в Катар отправилась первая партия турецких военных инструкторов.

Девятого июня вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией.

Документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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