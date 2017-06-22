ООН спрогнозировала численность населения Азербайджана

2017-06-22 12:25 | www.oxu.az | 2

К 2030 году численность населения Азербайджана возрастет до 10,68 млн человек, к 2050 - до 11,03 млн человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в новом докладе о мировой демографической ситуации и перспективах ее изменения, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН.

В документе содержится обзор демографических тенденций с разбивкой по регионам и отдельным странам.

Отметим, что по данным на 2017 год численность населения Азербайджана составляет 9,8 млн человек. Из них 51% представляют люди в возрасте 25-59 лет, 23% - в возрасте до 14 лет, 15%- в возрасте 15-24 лет и 10% - старше 60 лет.

Согласно докладу, в Азербайджане возрастет и ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Так если, в 2015-2020 она составит 72,1 год, то к 2045-2050 годам возрастет до 75,7 и в 2095-2100 - до 82,6 лет.

В настоящее время численность мирового населения составляет 7,6 миллиарда человек. Согласно докладу, в 2030 году в мире будет насчитываться 8,6 миллиарда человек, в 2050 году - 9,8 миллиарда, а в 2100 году - 11,2 миллиарда.

Самыми населенными странами продолжают оставаться Китай, где проживают 1,4 миллиарда человек, и Индия с населением в 1,3 миллиарда человек. На эти две страны приходятся, соответственно, 19 и 18 процентов мирового населения. Ожидается, что примерно к 2024 году по числу жителей Индия обойдет Китай.

Среди десяти крупнейших стран мира наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего седьмого места по численности населения в мире на третье и окажется по этому показателю впереди США.

В ближайшие 33 года половина всего мирового прироста населения будет приходиться всего на девять стран мира: Индию, Нигерию, Демократическую Республику Конго (ДРК), Пакистан, Эфиопию, Танзанию, США, Уганду и Индонезию.

Н.О.

