Пилот «Красных быков»: Бакинская трасса дает новые возможности – ФОТО

2017-06-22 12:27 | www.oxu.az | 3

«Это наш второй визит в Баку. В прошлом году соревнование в Баку было тяжелым. Это соревнование на скорость, которое бросает нам вызов. Бакинское городское кольцо – очень скоростной трек».

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам заявил пилот команды Red Bull Racing, участвующей в соревнованиях «Формулы 1», Даниэль Риккардо.

По его словам, Бакинский трек – новый, поэтому он дает водителям больше возможностей.

Эльвин Ахмедов

