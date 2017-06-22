Пилот команды Mercedes считает нереальным побить собственный рекорд скорости на Бакинской трассе

2017-06-22 16:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Побить свой собственный рекорд скорости на трассе в Баку будет в этом году нереально, сказал в среду на пресс-конференции пилот команды Mercedes Валттери Боттас.

По его словам, изменения в конфигурации болидов делают их более скоростными на поворотах, а на прямых - более медленными из-за большой прижимной силы.

"В Баку очень скоростная трасса, но в этом году болиды стали более широкими и медленными на прямых. Поэтому я боюсь, что в этом году мы не увидим прошлогодних скоростей", - сказал Боттас.

При этом, по его словам, среднее время прохождения круга скорее всего сократится.

"Изменения в конфигурации болидов привели к тому, что мы стали более скоростными на поворотах, а около двух километров трассы в Баку приходится на повороты. Поэтому я считаю, что среднее время прохождения круга будет меньше, чем в прошлом году", - сказал Боттас.

Отметим, что рекорд, установленный Боттасом на Бакинский трассе в прошлом году, составил 378 километров/час.

С 23 по 25 июня в Баку на городской трассе пройдет Гран-при Азербайджана Формулы 1. Автогонки пройдут в Баку во второй раз.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)