Баку и Нафталан - самые популярные города для летних путешествий

2017-06-22 16:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Эксперты аналитического агентства "ТурСтат" (Исследования рынка туризма и путешествий по России и СНГ) определили, какой город ближнего зарубежья будет самым популярным местом отдыха нынешним летом. Этим городом оказалась Астана. На втором по популярности месте у путешественников в период июнь-август стал город Баку, сообщает Trend Life со ссылкой на http://turstat.com/. Замыкает тройку лидеров - Минск.

Свои выводы эксперты сделали на основании информацию из систем онлайн-бронирования отелей и туров.

В Астане проходит всемирная выставка EXPO 2017 с 10 июня по 10 сентября 2017 года.

В Баку состоится Гран-при Азербайджана «Формулы 1» с 23 по 25 июня 2017 г. и музыкальный фестиваль «Жара» с 27 по 30 июля 2017 г.. В Баку летом приезжают на отдых на побережье Каспийского моря.

В Минске пройдет музыкальный фестиваль «Мост» 2 июля 2017 г. и арт-пикник Freaky Summer Party с 29 по 30 июля 2017 г.

Напомним, в конце мая "ТурСтат" составил рейтинг курортов ближнего зарубежья. Оказалось, что самым популярным оздоровительным курортом стал город Нафталан в Азербайджане.

Белорусский курорт Нарочь оказался вторым по популярности, а третьим — казахстанский Сарыагаш.