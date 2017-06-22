Россия направила ноту Франции

2017-06-22 12:39 | www.oxu.az | 3

Посольство России направило ноту в МИД Франции после нападения на автомобиль с главой делегации Рособоронэкспорта в Париже Сергея Корнева, прибывшего на авиасалон в Ле Бурже.

Как передает Oxu.Az, об отправке дипломатического документа сообщает РИА Новости.

Напомним, нападение на Корнева произошло во вторник вечером в Сан-Дени, когда глава делегации находился в автомобиле, возвращаясь после окончания работы выставки. Предполагается, что это были грабители: они разбили стекло авто и стали угрожать Корневу, требуя деньги и ценности. Впрочем, «благодаря самообладанию», Сергею Корневу удалось сохранить свой паспорт.

Н.О.