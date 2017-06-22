Даниэль Риккардо: Мы постараемся побить рекорд скорости в Баку

2017-06-22 12:41 | www.oxu.az | 3

«Мы постараемся побить рекорд скорости в Баку (366 км\ч ред.), но многое зависит от силы ветра. Если он будет подгонять машину сзади, то возможно. Если будет возможность, то мы это сделаем».

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил пилот Red Bull Racing Даниэль Риккардо.

В свою очередь Макс Ферстаппен отметил, что у него только одна цель – быть победителем:

«С самых ранних лет я хотел добиться успеха в «Формуле». Мой отец гонялся в «Формуле». И я все время желал быть гонщиком. Для меня «Формула 1» - это жизнь. Моя цель – быть победителем «королевских гонок»».

Голландец отметил, что он также рассчитывает на успех:

«Это новая трасса, но мы можем добиться многого. Сама по себе трасса очень интересная. С нетерпением жду начала гонки».

Эльвин Ахмедов

