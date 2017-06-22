Сирийские войска и боевики договорились о локальном примирении в городе Дераа

2017-06-22 16:42 | www.trend.az | 3

Сирийская армия и представители вооруженных группировок оппозиции достигли соглашения о локальном примирении в городе Дераа (110 км к югу от Дамаска), передает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen. Встреча сторон при участии российских военных состоялась в городе Эзраа, расположенном на шоссе в Дамаск.

Согласно условиям сделки, боевые действия в Дераа и его окрестностях будут прекращены, а сам город объявлен нейтральной зоной.