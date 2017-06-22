Хикмет Гаджиев: Армения использует режим прекращения огня как искусственный фактор

2017-06-22 12:48 | www.oxu.az | 2

«На Южном Кавказе имеется дефицит в вопросе региональной безопасности, в корне которого нагорно-карабахский конфликт».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в своем докладе «Процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта» на международном общественном форуме «Оккупационная политика Армении: безопасность в регионе и гуманитарная трагедия», организованном Центром исследования международных отношений и Советом поддержки НПО, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, режим прекращения огня должен был создать условия для решения конфликта:

«Однако Армения использует режим прекращения огня в качестве искусственного фактора. Сложившаяся ситуация напоминает позиционную войну, Вторую мировую войну. Стратегия Армении не изменилась за 25 лет. Они пытаются продлить оккупацию наших земель, стараются, чтобы переговоры сторон имели лишь протокольный характер. Азербайджан хочет вести субстантивные переговоры по сути вопроса. На последней встрече в Санкт-Петербурге между президентами были проведены субстантивные переговоры. В первую очередь вооруженные силы Армении должны покинуть оккупированные территории».

Пресс-секретарь МИД отметил, что на протяжении 25 лет Азербайджан сталкивается с большой гуманитарной катастрофой, в стране имеется 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев:

«Статус-кво, в первую очередь, основывается на факте военной оккупации. Сопредседатели МГ ОБСЕ вновь посетили регион. Визиты сопредседателей в регион вызывают общественный протест. Они должны сделать вывод из этого. Хоть мы и поддерживаем деятельность сопредседателей, результат налицо. В их заявлении стороны призываются к ведению субстантивных переговоров и проявлению политической воли. Армянская сторона должна учитывать это. Последние заявления официальных лиц Армении показывают, что эта страна занимает деструктивную позицию. Вчера госдепартамент США также призвал стороны к ведению субстантивных переговоров.

В Хельсинском заключительном акте стороны призываются к неприменению силы, также в этом документе нашли отражение принципы территориальной целостности и самоопределения народов. Нахождение на оккупированных территориях Азербайджана ВС Армении представляет угрозу. Азербайджанская община должна вернуться в Нагорный Карабах. Статус Нагорного Карабаха должен быть определен после возвращения туда азербайджанской общины в рамках территориальной целостности Азербайджана. Армения должна осознать это. Азербайджан никогда не смирится с нарушением своей территориальной целостности».

Н.О.

