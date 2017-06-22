Захарова: Заявление сопредседателей полностью отражает позицию МИД России

2017-06-22 12:56 | www.oxu.az | 2

«Заявление, обнародованное сопредседателями МГ ОБСЕ по итогам визита в регион, полностью отражает позицию МИД России по этому вопросу».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В заявлении сопредседателей Минской группы отражена, в том числе, и российская позиция и последние оценки того, что происходит в регионе. В нем полностью отражена российская позиция по указанному вопросу», - заявила официальный представитель МИД России.

При этом Захарова отметила, что тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно находится в повестке усилий МИД России.

Также Захарова сообщила, что вопрос нагорно-карабахского урегулирования во время встречи 20 июня в Москве глав МИД России и Франции не обсуждался.

Н.О.

