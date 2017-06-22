Жертвами взрыва в Магадишо стали четыре человека
2017-06-22 16:45 | www.trend.az | 2
Не менее четырех человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
"Заминированный автомобиль с террористом-смертником взорвался у ворот полицейского участка в районе Вабери. Пока мы знаем, что четыре человека погибли", — сообщил сотрудник полиции Мохамед Хуссейн.
Очевидец агентства сообщил о поврежденных автомобилях на месте происшествия.
Ранее в четверг сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Могадишо.