Жертвами взрыва в Магадишо стали четыре человека

2017-06-22 16:45 | www.trend.az | 2

Не менее четырех человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Заминированный автомобиль с террористом-смертником взорвался у ворот полицейского участка в районе Вабери. Пока мы знаем, что четыре человека погибли", — сообщил сотрудник полиции Мохамед Хуссейн.

Очевидец агентства сообщил о поврежденных автомобилях на месте происшествия.

Ранее в четверг сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Могадишо.