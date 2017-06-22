Азербайджанский Expressbank предлагает льготы владельцам карт Expresso

2017-06-22 16:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Expressbank предлагает карту Expresso, создающую для клиентов максимум возможностей. Expresso – это уникальный карточный продукт, который объединяет в себе особенности как дебетовой, так и кредитной карты, а также обладает рядом других преимуществ.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, карта Expresso предоставляется клиентам со сроком действия 48 месяцев и возможностью оформить кредитную линию со льготным периодом до 35 дней, то есть при возврате суммы до 5-ого числа следующего месяца проценты не начисляются. Кредитная линия на карте оформляется с годовой процентной ставкой 28 процентов при предоставлении документов, подтверждающих доходы. Следует отметить, что в случае погашения задолженности сумма на карте возобновляется и может быть использована повторно.

Так как все пластиковые карты Expressbank участвуют в проекте ExpressClub, при осуществлении оплат посредством карты Expresso через POS–терминалы клиенты получают до 20 процентов “cashback”. Но возможности Expresso не заканчиваются на этом.

Другое преимущество карты Expresso – это технология бесконтактных платежей. Это позволяет осуществлять мелкие оплаты до 20 AZN, приблизив карту к POS-терминалу, не набирая PİN-код. Данная технология позволяет удобнее совершать мелкие оплаты и существенно экономить время клиентов.

Дополнительно к вышеперечисленному возможность пополнения карты посредством платежных терминалов ExpressPay, бесплатная услуга SMS-Banking, три процента годового дохода на дебетовый остаток карты и другие преимущества делают эту карту незаменимой для клиентов.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/expressbank.