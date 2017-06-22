В Баку напали на офис оператора кабельного телевидения – ОБНОВЛЕНО

2017-06-22 12:57 | www.oxu.az | 2

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с нападением на офис Aile TV.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД, в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции (РУП) и 24-го отделения полиции Низаминского РУП, задержан житель столицы Кямран Сулейманов, подозреваемый в присвоении путем совершенного 15 марта разбоя, мобильного телефона и 160 манатов, принадлежавших работавшему охранником в одном из офисов на территории Хатаинского района Гусейну Дуньямалыеву, также денежных средств из офиса на сумму 3 560 манатов.

В связи с происшествием дали комментарии и в пресс-службе Aile TV. В заявлении говорится, что в настоящее время этим делом занимаются правоохранительные органы:

«По имеющимся у нас данным, преступление совершили три человека».

12:52

Совершено вооруженное нападение на офис оператора кабельного телевидения Aile TV, расположенный в Хатаинском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, неизвестные лица избили охранника, нанесли ему увечья, затем забрали сейф с 3500 манатами внутри.

Оперативно-розыскные мероприятия по факту продолжаются.

A.M.

