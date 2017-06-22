В честь президента Молдовы дан официальный обед – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-06-22 13:00 | www.oxu.az | 2

От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева в честь президента Молдовы Игоря Додона дан официальный обед.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

11:46

После встречи один на один состоялась встреча в расширенном составе президентов Азербайджана и Молдовы Ильхама Алиева и Игоря Додона.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что этот визит будет очень важным шагом на пути укрепления двустороннего сотрудничества.

«Еще раз искренне приветствую Вас в Азербайджане. Я очень рад Вашему приезду. Мы уже провели обмен мнениями по важным вопросам относительно двусторонних отношений и по региональным проблемам. Сегодня мы продолжаем нашу работу уже в расширенном составе. Уверен, что этот визит будет очень важным шагом на пути укрепления нашего сотрудничества, мы заинтересованы в этом. Для этого есть очень большой потенциал. Сегодняшний обмен мнениями показал, что у наших подходов и оценок происходящих событий есть много общих черт . Конечно, сегодня мы закладываем хороший фундамент для динамичного развития связей. Нужно придать динамизм нашим отношениям как в области политического диалога, так и в торгово-экономической сфере. Потенциал есть, мы знаем на какие вопросы следует обращать внимание. Думаю, что по итогам визита соответствующим госструктурам будут даны необходимые поручения, чтобы был определен и реализован план мероприятий по каждому направлению».

11:35

После церемонии официальной встречи состоялась встреча тет-а-тет президентов Азербайджана и Молдовы Ильхама Алиева и Игоря Додона.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

11:07

В четверг состоялась церемония официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Молдовы был выстроен почетный караул.

Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Молдовы Игоря Додона.

Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Молдовы.

Прозвучали государственные гимны Молдовы и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и президент Игорь Додон обошли строй почетного караула.

Президент Молдовы поприветствовал азербайджанских солдат.

Представителей государства и правительства Азербайджана представили президенту Игорю Додону, а членов молдавской делегации - президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главами государств.

Н.О.

