Пилоты команды Mclaren-Honda под угрозой потери позиций на старте Гран-при Азербайджана

2017-06-22 16:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пилоты команды Mclaren-Honda Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн могут потерять по 15 позиций на старте Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сказал Вандорн на пресс-конференции в четверг в Баку, это может произойти из-за того, что на оба болида будут установлены новые генераторы MGU-H.

"Меня, как и Алонсо, тоже ждет штраф за замену двигателя, так что мы с Фернандо, вероятно, будем соревноваться за места в последнем ряду стартовой позиции. Добавят ли новые детали мощности двигателю? Этот вопрос нужно задавать конструкторам. Не думаю, что новых деталей будет много, так что и разница должна быть невелика", - сказал Вандорн.

Пока что данные штрафы не утверждены Международной автомобильной федерацией.

Отметим, что с 23 по 25 июня в Баку на городской трассе пройдет Гран-при Азербайджана Формулы 1. Автогонки пройдут в Баку во второй раз.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)