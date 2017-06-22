Оплачивайте карточками MasterCard от AccessBank и будьте в выигрыше

2017-06-22 17:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Хотите заработать смартфон, просто совершая покупки на территории и за пределами страны? Желаете выиграть планшет, заказав товар по Интернету? Или получить шанс приобрести путёвку в Анталью, лишь пообедав с друзьями?

Эту возможность для Вас создаёт разыгрываемая AccessBank-ом тиражная лотерея.

В связи с 15-летием AccessBank запускает кампанию под названием «Лето улыбнётся Вам!», в рамках которой клиенты могут заработать 8 планшетов Samsung Galaxy, 4 смартфона Apple IPhone 7 и 2 путёвки на двоих в Анталью (Турция).

В лотерее могут участвовать физические лица – держатели платежных карт Mastercard, выпущенных со стороны AccessBank. Для этого им необходимо осуществить безналичные операции в период с 22 июня по 20 августа (включительно) в любом обьекте торговли и услуг либо онлайн как на территории страны, так и за ее пределами.

Для получения права на участие в лотерее общая сумма операций, совершенных в течение указанного срока, должна быть не менее 20 манатов. Совокупность различных оплат на общую сумму в 20 манатов даёт владельцу карты один шанс на участие в лотерее. Количество шансов не ограничено.

Лотерея состоит из двух тиражей – в первом тираже 31.07.2017-го года будут разыграны шансы, приобретенные по операциям, осуществленным в период с 22 июня по 20 июля включительно, а во втором тираже 30.08.2017-го года - в период с 21 июля по 20 августа включительно.

Отличающиеся разнообразием и конкурентоспособностью платежные карты Mastercard AccessBank, позволяют пользоваться услугами онлайн-банкинга myAccess, SMS-уведомления, Card-to-Card, Cash by Code, 3D Secure и т.д.

Совершайте оплаты платежными картами Mastercard AccessBank-а и лето улыбнётся вам!

Подробную информацию об условиях лотереи можно получить на официальной Интернет-странице банка, страницах facebook и twitter, а также позвонив в информационный центр по номеру 151.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.