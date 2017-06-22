Прогноз погоды от синоптиков

2017-06-22 13:07 | www.oxu.az | 2

В пятницу, 23 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах полуострова возможны дожди. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 25-30, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

Температура воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя – 19-20, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувалана – 20-21, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихова – 22-23 градуса.

В районах Азербайджана временами возможны дожди, грозы.

Днем в большинстве районов в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 16-21 градус тепла.

A.M.

