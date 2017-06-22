Дочь начальника управления лифтов будет ведущей – ФОТО

2017-06-22 13:15 | www.oxu.az | 2

Дочь гендиректора Бакинского управления лифтов Гюдрета Шукюрова Айсель Шукюрова будет ведущей на телеканале Lider.

Как передает Oxu.Az, об этом сама А.Шукюрова написала в социальных сетях.

«После этого я попробую себя в качестве ведущей на телеканале Lider. У меня есть еще большие планы, Иншаллах, все получится».

Напомним, что Айсель Шукюрова получила скандальную известность после того, как ее отец устроил ей свадьбу за 400 тыс. манатов.

А.С.

