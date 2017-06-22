К встрече в Астане по Сирии подготовлен пакет дополнительных документов

2017-06-22 17:06 | www.trend.az | 2

Пакет дополнительных документов подготовлен к утверждению на встрече в Астане по Сирии 4-5 июля, сейчас идет обсуждение их проектов. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает ТАСС.

"Мы надеемся, что все приедут. Там будут утверждаться дополнительные документы, очень важный прогресс для закрепления взаимопонимания по всем деталям обустройства, по всем деталям зон деэскалации", - отметил он.

"Это целый пакет документов, мы подготовили проекты, сейчас их очень активно обсуждают", - добавил дипломат.

Принципиальные договоренности о зонах деэскалации в Сирии достигнуты на встрече в Астане в мае, однако необходимо согласовать детали. Так Богданов прокомментировал публикацию в газете "Известия" о том, что между Ираном, Дамаском и Турцией существуют противоречия по размещению наблюдателей в зонах деэскалации.

"Мы являемся гарантами, мы подписали меморандум 4 мая, поэтому в принципиальном плане все согласовано, - сказал он. - Есть много нюансов, они довольно важные для участников контактов".

Богданов также заявил, что представитель сирийской оппозиции Ахмед аль-Джарба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил участие части лидеров вооруженных группировок во встрече в Астане 4-5 июля.

"Мы надеемся, что они примут участие, - сказал он. - Сегодня (министр иностранных дел РФ) Сергей Викторович Лавров принимал Ахмеда аль-Джарбу, который возглавляет движение "Завтра Сирии", а раньше был главой Национальной коалиции (оппозиционных и революционных сил). Он нам подтверждал, что те лидеры, которых он знает и которые раньше принимали участие в "астанинском процессе" намерены вернуться туда".