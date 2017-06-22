В Польше снесут памятники Красной армии

2017-06-22 13:21 | www.oxu.az | 2

В документе утверждается, что памятники «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

Нижняя палата парламента Польши (Сейм) проголосовала в четверг за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии.

«Законопроект принят», - подтвердили эту информацию в пресс-службе Сейма.

В первом и втором чтениях большинство входящих в польский парламент партий поддержали принятие поправок. В ходе голосования за высказались 408 депутатов, против были семь, воздержались 15.

В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.

A.M.