В Афганистане назначили дату парламентских выборов

2017-06-22 17:30 | www.trend.az | 3

Независимая комиссия по выборам в Афганистане в четверг объявила, что парламентские выборы в стране пройдут 7 июля 2018 года, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Глава комиссии Наджибулла Ахмадзай во время пресс-конференции отметил, что на этот же день запланировано проведение выборов в местные советы.

Он призвал население к сотрудничеству с комиссией при проведении выборов, отметив, что правительству Афганистана необходимо сосредоточиться на проблемах, связанных с боевыми действиями и конфликтом в стране для успешного проведения выборов в парламент.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Пятилетний срок полномочий парламента Афганистана должен был истечь 22 июня 2015 года, но выборы были перенесены из соображений безопасности, неуверенности в проведении честного подсчета голосов и в целом нестабильной обстановки в стране. Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился продлить мандат парламента до тех пор, пока не будет возможности провести выборы.