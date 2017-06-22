В прифронтовой зоне состоялись открытия еще двух новых военных городков

2017-06-22 19:38 | www.apa.az | 4

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы.



Как сообщает АПА в Минобороны, руководство Министерства обороны приняло участие в открытии нового зенитно-ракетного и инженерно-саперного воинских частей.



Руководство министерства ознакомилось со штабом, боксами для специальной техники, солдатскими казармами, столовыми, плацами и другими военными объектами.



Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии закладки памятного камня столовой, которая будет построена в одной из воинских частей и дал соответствующие указания.