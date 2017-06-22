Доходы сводного бюджета будут увеличены на 3 млрд. манатов или 14%

2017-06-22 19:49 | www.apa.az | 2

В доходы и расходы свободного бюджета на 2017 год, который будет пересмотрен, будут внесены соответствующие изменения.

Как передает АПА-Экономикс, в законопроекте «О внесении изменений в закон «О госбюджете Азербайджана на 2017 год» отмечено, что доходы сводного бюджета будут повышены относительно утвержденных показателей на 2 млрд. 820,2 млн. манатов или 14,1%.

Расходы сводного бюджета будут повышены относительно утвержденных показателей на 3,7% или 1 млрд. 51 млн. манатов, и прогнозируются на уровне 29 млрд. 818,2 млн. манатов.

Дефицит сводного бюджета составит 6 млрд. 977,3 млн. манатов, что на 1 млрд. 769,2 млн. манатов или 20,2% меньше относительно утвержденных показателей.

Удельный вес дефицит сводного бюджета в ВВП составит 10,5%, что на 2,7 процентных пункта меньше относительно утвержденных показателей.

Доходы и расходы бюджета Нахчыванской АР, являющейся составной частью сводного бюджета, равно прогнозируются на уровне 350,6 млн. манатов, что на 2,2 млн. манатов или 0,6% больше по сравнению с утвержденными на 2017 год показателями.

Из расходов 20,5% или 71,7 млн. манатов будут сформированы за счет доходов НАР, а 79,5% или 278,9 млн. манатов – дотаций, выделенных из госбюджета.