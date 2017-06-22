Депутаты Милли Меджлиса примут участие в летней сессии ПАСЕ

2017-06-22 19:53 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, в состав делегации входят председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Саиба Гафарова, Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева и Муслим Мамедов.

В ходе сессии будет заслушан отчет о деятельности Постоянного комитета и Бюро, а также проведен обмен мнениями на следующие темы: укрепление фундаментальных принципов Парламентской Ассамблеи, роль парламентов в борьбе с коррупцией, коррупция в системе управления, ситуация в Беларуси, политические и гуманитарные реакции в Европе на миграционный кризис и проблему беженцев, создаваемые миграцией возможности для развития Европы, укрепление социальных прав в Европе.

На сессии будет заслушан и проведен обмен мнениями вокруг доклада председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Рафаэля Гусейнова на тему «Коррупция в системе управления».