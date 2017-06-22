Завтра в газоснабжении трех районов Баку будут наблюдаться ограничения

2017-06-22 20:58 | www.apa.az | 4

Завтра в трех районах Баку в подаче природного газа будут наблюдаться ограничения.

Как сообщили АПА в производственном объединении «Азеригаз», в связи с проведением ремонтных работ 23 июня с 09:00 до завершения работ в Ясамальском, Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку будут наблюдаться ограничения в подаче природного газа.

Отмечается, что проводимые работы могут повлиять и на газоснабжение поселков Чисек и Мушвигабад Абшеронского района, а также части города Хырдалан.

Сообщается, что проводимые работы будут завершены в течение дня и подачу газа восстановят.

ПО «Азеригаз» в связи с этим просит всех потребителей быть осторожными при потреблении природного газа и соблюдать правила технической безопасности.