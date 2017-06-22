Арестованный в Баку россиянин армянского происхождения подал апелляционную жалобу на приговор

2017-06-22 21:55 | www.apa.az | 4

Арестованный в Баку гражданин РФ армянского происхождения Марат Уелданов подал апелляционную жалобу на вынесенный в отношении него приговор.

Как сообщает АПА, предварительное судебное заседание назначено на 23 июня. Заседание пройдет в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Афлатуна Гасымова.

Отметим, что на закрытом процессе Бакинского суда по тяжким преступлениям М.Уелданов был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Отметим, 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению в статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов. После задержания, армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, что будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин. По ее словам, Марат взял фамилию жены.