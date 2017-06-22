Евросоюз договорился продлить санкции против России

2017-06-22 22:19 | www.apa.az | 4

Лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею минского соглашения", — написал Туск в Twitter.

Официальное решение касательно пролонгации экономических ограничительных мер Евросоюза в отношении России может быть принято через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня, говорилось в опубликованных ранее материалах для прессы к саммиту.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.