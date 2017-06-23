Во французском Сенате обсуждены проблемы вынужденных переселенцев Азербайджана

2017-06-23 00:22 | www.apa.az | 4

В рамках Международного дня беженцев ООН во французском Сенате при организационной поддержке французского офиса Общества Европа Азербайджан (TEAS) прошла конференция «Последствия забытых конфликтов в Европе и Франции: текущее положение и перспективы беженцев и вынужденных переселенцев на примере Азербайджана». Как сообщили АПА в TEAS, конференция организована Европейским институтом Роберта Шумана (IRSE) совместно с Высшим институтом оборонных исследований (IHEDN).

Мероприятие при поддержке сенатора региона Бас Рхин и президента Группы дружбы Франция-Кавказ в Сенате Франции Андре Реишара. В конференции приняли участие до 50 человек – дипломаты, общественно-политические деятели, сенаторы, спортсмены, представители UNESCO и гражданского общества.

Сенатор А.Реишар в ходе выступления отметил наличие в Азербайджане сотен тысяч вынужденных переселенцев: «Этот день знаменателен тем, что посвященное вынужденным переселенцам Азербайджана данное мероприятие организовано в Сенате Франции. Предпринимаемые вот уже более 20 лет усилия МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта до сих пор не принесли к каким-либо результатам. Думаю, этим судьбоносным вопросом должно заняться международное сообщество. В 2016 году после «четырехдневной войны» была установлена новая линия соприкосновения, озвучено множество призывов по освобождению оккупированных территорий. Однако, Азербайджан все время заявляет о приверженности мирному урегулированию конфликта. МГ ОБСЕ не достигло ни одной цели до сих пор, необходимо принять новые стратегии. Приоритетом должен быть справедливый вариант решения, подготовленный путем переговоров. Также обнадеживает принятие новой концепции по восстановлению связей между гражданскими обществами сторон конфликта».

Президент IRSE Ямина Бенгуигуи отметила, что целью руководимой ею организации является достижение солидарности между народами: «Из-за текущей миграционной проблемы в Западной Европе вопросам беженцев и вынужденных переселенцев уделяется много внимания. Необходимо сконцентрировать внимание международного сообщества на проблемы около 1 млн. беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, оказать содействие новой платформе представителей гражданского общества из обеих стран. Это создает новые возможности для конструктивного диалога. Мы полностью поддерживаем возвращение гражданского населения в родные края – это один из основополагающих принципов прав и свобод человека. Мы должны помочь осуществить эти мечты».