КНДР испытала новый двигатель для межконтинентальной ракеты

2017-06-23 00:47 | www.apa.az | 4

КНДР испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведсообществе США.

По его данным, испытание было произведено в среду. Подробности пока неизвестны.

Ране президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить цели на территории США.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками.