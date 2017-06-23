В Дашкесане при попытке продать наркотики задержан учитель

2017-06-23 01:32 | www.apa.az | 4

В Дашкесане при попытке продать марихуану задержан учитель музыки. Как сообщили западному бюро АПА, житель района Фикрет Бахрамов 1967 г .р. задержан сотрудниками перед своим домом. Во время обыска при нем была обнаружена марихуана, расфасованная в спичечный коробок и 4 свертка. По словам задержанного, он собрал дикорастущую коноплю на обочине дороги для собственного потребления. В ходе оперативных мер было установлено, что Ф.Бахрамов намеревался продать наркотики односельчанину Дашгыну Алиеву.

Отметим, что Ф.Бахрамов работает учителем гармони в районной музыкальной школе.

По факту в райотделе полиции ведется расследование.

В Дашкесане при попытке продать марихуану задержан учитель музыки. Как сообщили западному бюро АПА, житель района Фикрет Бахрамов 1967 г.р. задержан сотрудниками перед своим домом. Во время обыска при нем была обнаружена марихуана, расфасованная в спичечный коробок и 4 свертка. По словам задержанного, он собрал дикорастущую коноплю на обочине дороги для собственного потребления. В ходе оперативных мер было установлено, что Ф.Бахрамов намеревался продать наркотики односельчанину Дашгыну Алиеву.

Отметим, что Ф.Бахрамов работает учителем гармони в районной музыкальной школе.

По факту в райотделе полиции ведется расследование.