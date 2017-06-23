Германия и Чили не выявили победителя – ВИДЕО

2017-06-23 00:14 | www.oxu.az | 4

Сборная Германии сыграла вничью с Чили во втором туре группового этапа Кубка конфедераций.

Как передает Oxu.Az, встреча прошла в четверг, 22 июня, в Казани и завершилась со счетом 1:1. Счет на шестой минуте открыл чилиец Алексис Санчес, за три минуты до перерыва немцы отыгрались после точного удара Ларса Штиндля.

Таким образом, в активе сборных Германии и Чили стало по четыре очка. У других участников группы В — Австралии и Камеруна, сыгравших вничью (1:1) ранее в четверг, — по одному.

С.Б.

