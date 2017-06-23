В Гаджикабуле ОКА врезалась в корову, пострадали 5 человек

2017-06-23 01:58 | www.apa.az | 3

В Гаджикабуле произошло ДТП, пострадали 5 человек.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, легковой автомобиль марки ОКА, управляемый жителем села Исмаилбейли Тертерского района Ахундовым Салманом Юнус оглу 1968 г.р., врезался в корову. В результате аварии водитель госпитализирован с тяжелыми травмами Ширванскую райбольницу. Находившиеся в салоне авто 4 члена его семьи получили легкие травмы, им на месте оказана необходимая помощь.

По факту ведется расследование.