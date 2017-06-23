ООН обеспокоена нарушениями режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

2017-06-23 00:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ООН в полной мере разделяют обеспокоенность Минской группы ОБСЕ относительно недавних случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

"Мы принимаем во внимание заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 19 июня 2017 года, с которым ее члены выступили после недавней поездки в этот район. Мы в полной мере разделяем обеспокоенность недавними нарушениями режима прекращения огня, которые привели к прискорбным жертвам вдоль линии соприкосновения", - говорится в заявлении, с которым от имени Генерального секретаря ООН выступил офис его Пресс-секретаря.

В ООН призвали все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации, принять меры для снижения напряженности и возобновить переговоры.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.