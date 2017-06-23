В Азербайджане предлагается оштрафовывать бросающих окурок на землю

2017-06-23 02:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещается выбрасывать отходы табачных изделий на землю. Об этом говорится в законопроекте "Об ограничении использования табачных изделий".

Выражая свое отношение к данному вопросу, депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев сказал Trend, что после вступления закона в силу будут определены штрафы в Кодекс об административных проступках.

"Сейчас трудно сказать, какого размера будут штрафы, но они обязательно будут определены", - сказал депутат.

Также согласно законопроекту, если курильщик этим нанесет ущерб здоровью или имуществу других лиц, то должен будет оплатить ущерб.

Законопроект был обсужден и принят в первом чтении на пленарном заседании Милии Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев)