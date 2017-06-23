В преддверии праздника будет введен усиленный режим работы на железной дороге

2017-06-23 03:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Коллектив департамента пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в преддверии праздника будет работать в усиленном режиме, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанских железных дорог".

В пассажирских поездах для еще большего повышения уровня обслуживания мобилизованы все силы.

В связи с увеличением пассажиропотока в преддверии праздника Рамазан, ежедневно будет обеспечено включение в состав поездов, курсирующих внутри страны, до 15 дополнительных вагонов.

Еще раз доводим до сведения пассажиров, что продажа билетов на пассажирские поезда будет осуществлена за 10 дней заранее, а продажа билетов на дополнительные вагоны осуществляется в день прицепления вагона к поезду.